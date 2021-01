OM : ce que demande Basaksehir pour Irfan Kahveci

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille, ce mardi soir, a perdu Morgan Sanson, son milieu de terrain transféré à Aston Villa pour une somme en dessous des 20 millions d'euros. Par conséquent, les Phocéens lui cherchent un remplaçant et Pablo Longoria, le head of football marseillais, s'active tous azimuts pour essayer de dénicher la perle rare. Les Marseillais, qui cherchent un profil de joueur pouvant évoluer aux postes de numéro 8 et de numéro 10, affinent leurs recherches.

Selon nos informations, Farid Boulaya (Metz) et Angelo Fulgini (Angers) demeurent sur les tablettes de l'OM, tout comme Amine Harit (Schalke 04) et Mehdi Léris (Sampdoria). Mais ce n'est pas tout, depuis quelques jours maintenant, les rumeurs vont bon train concernant un joueur turc qu'on a pu observer en Ligue des Champions cette saison sous les couleurs d'Istanbul Basaksehir, Irfan Kahveci. Le joueur de 25 ans s'était d'ailleurs particulièrement illustré.

Il vaudrait 10 M€

Le natif de Bayat (Turquie) avait notamment inscrit un magnifique triplé contre Leipzig permettant aux siens d'y croire encore peu, sans succès puisque les coéquipiers de Demba Ba et d'Enzo Crivelli s'étaient inclinés sur le score de quatre buts à trois. Mais, il existe beaucoup de concurrence pour ce gaucher puisque dans son pays, Galatasaray, mais aussi le Fenerbahçe, qui vient pourtant de récupérer Mesut Özil, seraient sur les rangs, flairant la bonne affaire.

Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!



• "Marsilya'dan teklif var, görüşüyoruz"

• “Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe’nin de görüşme talebi oldu”

• “Olabilir de olmayabilir de” pic.twitter.com/fqp0H85lYi — DHA Spor (@dhaspor) January 27, 2021

Selon les informations de Fanatik Istanbul BB demande dix millions d'euros pour son international aux 17 sélections et ne compte pas baisser ses exigences d'un seul centime. Un prix dans les cordes de l'OM, qui dispose d'une manne financière de 8 à 10 millions d'euros pour ce poste. Emre Belözoğlu, le directeur sportif du Fener, doit rencontrer ses homologues de Basaksehir ce vendredi afin de formuler une offre de 7 M€ plus Deniz Türüç, qui est actuellement prêté à Istanbul BB. Une offre qui devrait être refusée. L'OM peut encore croire en ses chances, d'autant que le président de l'équipe turque a avoué que des discussions étaient en cours avec l'OM, qui avait fait une offre.