Coupe du monde 2022 : la liste de l'Allemagne avec de grosses surprises !

Championne du monde en 2014, sortie en phase de poules en 2018, l'Allemagne veut croire en ses chances pour la Coupe du monde au Qatar. Elle a mis fin à la longue ère Joachim Löw, après un triste Euro 2021 et une défaite en huitième de finale face à l'Angleterre, en nommant... un de ses anciens adjoints en la personne de Hans-Dieter Flick, victorieux sur le banc du Bayern Munich. Après une campagne de qualification encourageante qui en a fait le premier qualifié pour le Mondial (derrière le Qatar bien sûr), la National Mannschaft a déçu lors de la dernière Ligue des Nations, enchaînant les matches nuls, ou en encaissant une défaite étonnante face à la Hongrie.

Pour sa liste de joueurs amenés à disputer la Coupe du monde, Flick a dû composer avec les blessés. Comme par exemple Timo Werner, son numéro 9, ou l'habituel malheureux Marco Reus. Deux solutions offensives en moins, mais ce n'est pas tant un problème au regard du réservoir impressionnant, avec notamment la colonie de joueurs du Bayern Munich, comme Gnabry, Müller, Sané et la pépite Musiala. De même, l'entrejeu possède des références solides avec Kimmich, Goretzka et Gündogan.

Les surprises Moukoko et Götze

La défense est un chantier pour Flick, qui a tenté quelques expérimentations ces derniers mois. Thilo Kehrer a parfois joué latéral gauche, et Niklas Süle latéral droit. L'une des grandes surprises de la liste est l'absence du taulier Mats Hummels (33 ans). Plus appelé depuis juin 2021 et l'Euro, le défenseur du Borussia Dortmund avait retrouvé un niveau convaincant ces dernières semaines, avec de bonnes prestations en Ligue des Champions. Insuffisant aux yeux de Flick. L'autre surprise est la présence de Youssoufa Moukoko, seulement 17 ans mais déjà 6 buts avec le BvB, qui profite là du forfait de Werner mais aussi de Nmecha (Wolfsbourg) et qui accompagnera son partenaire Karim Adeyemi, pourtant décevant (2 buts seulement) depuis son arrivée au Borussia.

Mais le clou du spectacle est sans aucun doute le retour de Mario Götze en sélection. Le héros de la finale de 2014, unique buteur face à l'Argentine, s'est d'abord relancé au PSV Eindhoven avant de revenir en Bundesliga, du côté de l'Eintracht Francfort. Et ses performances avec le club allemand, l'OM l'a constaté en Ligue des Champions, ont séduit Flick, qui a donc décidé de l'intégrer dans sa liste. Mario Götze n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2017 !

La liste de l'Allemagne

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : David Raum (RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham), Armel Bella Kotchap (Southampton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Fribourg), Christian Günter (SC Fribourg), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Milieux : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Man City), Thomas Müller (Bayern Munich), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leroy Sané (Bayern Munich)

Attaquants : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Brême), Mario Götze (Eintracht Francfort), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea)