Aston Villa : où en est Boubacar Kamara ?

Ce mardi à 18h45, Aston Villa entame sa campagne de Ligue des champions 2024-25. Lors de cette première journée, les troupes d’Unai Emery vont défier les Young Boys de Berne et tenter de prendre leurs premiers points dans la compétition. Un voyage qu’ils feront sans Boubacar Kamara. Depuis le 11 février, les Villans doivent faire sans l’international tricolore. En effet, il s’est gravement blessé au genou droit le 11 février dernier face à Manchester United (2-1). Sorti du terrain à la 65e minute, l’ancien joueur de l’OM a inquiété tout le monde. Le lendemain, l’écurie anglaise a confirmé la mauvaise nouvelle par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site officiel.

La suite après cette publicité

Une nouvelle étape franchie récemment

«Aston Villa peut confirmer que Boubacar Kamara a subi une importante blessure aux ligaments du genou. Le milieu de terrain a été blessé lors du match d’hier contre Manchester United et a ensuite subi un scanner ce matin. L’état de Kamara sera réexaminé, avant une nouvelle consultation avec un spécialiste du genou.» Un énorme coup dur pour les Villans et surtout pour le joueur, qui a dit adieu à l’Euro 2024 après avoir déjà manqué la Coupe du monde 2022. Quelques jours plus tard, le 23 février, il a été opéré du genou avec succès à Lyon. Les premiers échos venus d’Angleterre évoquaient une absence d’environ huit mois, soit jusqu’au mois de novembre au moins.

À lire

Un défenseur français allume Emiliano Martinez !

Déterminé à revenir plus fort, le polyvalent milieu de terrain a entamé sa rééducation, entre l’Angleterre, Dubai (trois mois) et Clairefontaine. Il a aussi profité de son temps libre avec son épouse et leurs trois enfants. La semaine dernière, il a passé une nouvelle étape dans son processus de guérison. En effet, Aston Villa a révélé que le Français a rejoint l’équipe pour participer au début de l’entraînement collectif. Ce qui était une première cette saison. De quoi donner le sourire à Kamara, qui travaille pas mal en salle, ainsi qu’à son club, qui pointe actuellement à la cinquième place du classement en Premier League (3 victoires et 1 défaite). Unai Emery s’est aussi réjoui pour lui. «Très bonne nouvelle. Tyrone Mings et Boubacar Kamara commencent à s’entraîner avec nous. Je pense qu’ils seront disponibles dans quelques semaines pour faire partie de l’équipe et commencer à jouer également»

La suite après cette publicité

Un retour attendu

En son absence, le technicien espagnol a toutefois dû trouver d’autres solutions dans l’entrejeu comme nous l’explique le spécialiste du football anglais, Salim Baungally. «Quand il s’est blessé, il y avait plusieurs possibilités pour Unai Emery. Il pouvait reculer Youri Tielemans ou John McGinn à côté de Douglas Ruiz, parce que lorsque Kamara était là, c’était vraiment la paire Kamara-Douglas Ruiz qui était la paire titulaire. Mais Douglas Ruiz est parti et aujourd’hui, il y a Amadou Onana qui est devenu un élément important de cette équipe au milieu avec Tielemans, qui joue dans ce rôle de deuxième six et ça se passe plutôt bien. Mais quand vous voyez les performances de Villa depuis le début de la saison, ça fonctionne bien avec un joueur plus défensif, Amadou Onana, et un joueur qui se projette plus, Tielemans. Il réussit à compenser pour le moment l’absence de Kamara, qui est au-dessus en ce qui concerne la qualité de relance. »

Il poursuit : «quand Kamara va revenir, ça va être un gros boulot de nouveau pour pouvoir reprendre son poste aux côtés d’Onana, qui donne l’impression d’être quasi indéboulonnable alors qu’il vient d’arriver. Donc ça va être intéressant de voir comment Kamara va redevenir un cadre. Unai Emery aime beaucoup la technique de ce joueur. Il a vraiment une technique de relance très au-dessus de la moyenne. Le coach apprécie aussi son calme. Sur le terrain, il dégage une sérénité.» On peut aussi ajouter qu’il est impressionnant au milieu où son agressivité, son impact, son intelligence de jeu et la propreté de son jeu sont appréciés. Titulaire en puissance avant sa blessure, Boubacar Kamara compte bien reprendre sur sa lancée, lui qui a souvent été encensé en Angleterre depuis son arrivée.