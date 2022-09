LdC : l'OM chute face à Tottenham et rate son retour en C1

L'OM faisait son grand retour en Ligue des champions ce mercredi sur la pelouse de Tottenham. Pour ce match de prestige, Igor Tudor devait faire sans Alexis Sanchez suspendu ni Dimitri Payet, trop juste physiquement, et qui débutait donc sur le banc. Résultat, le trio offensif était composé de Gerson, Guendouzi et Luis Suarez alors que Rongier et Veretout commençaient dans l'entrejeu. À noter aussi le retour de Samuel Gigot en défense avec Eric Bailly et Chancel Mbemba. Côté Spurs, du classique avec Harry Kane, Heung-Min Son et Richarlison devant. Très vite, dans ce match, les Marseillais ont montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Haut sur le terrain, les hommes d'Igor Tudor gênaient Tottenham à la relance avec un gros pressing. Sur les couloirs, Nuno Tavares et Jonathan Clauss continuaient de proposer sans pour autant se montrer précis dans les centres. Dans les duels, c'est bien Marseille qui prenait le meilleur. Les Spurs procédaient alors en contre et Harry Kane se procurait une petite occasion (41e). Rien d'autre à signaler dans ce premier acte si ce n'est aussi cette frappe dangereuse de Guendouzi bien bloquée par Lloris (45e+2).

La première période avait donc tout d'encourageant pour Marseille. Mais au retour des vestiaires, tout basculait. La faute à un tacle non maîtrisé de Chancel Mbemba alors que Son partait seul au but. Résultat, l'arbitre n'hésitait pas et expulsait l'international congolais (47e). Un coup dur pour l'OM qui devait donc résister en infériorité numérique pendant plus de 45 minutes. Pendant toute la seconde période, les Marseillais ont donc repoussé les attaques des Spurs. À 11 contre 10, la formation emmenée par Antonio Conte ne brillait pas pour autant et manquait cruellement d'inspiration sur les phases offensives. Harry Kane et Son se montraient trop discret, Richarlison ne faisait aucune différence et Tottenham ne se procurait aucune occasion dangereuse. Ce qui arrangeait évidemment l'OM, qui continuait à tenir un précieux point. Mais à force de subir, Marseille finissait par laisser trop d'espaces dans la surface. Et sur un centre de Perisic, c'est Richarlison, tout seul, qui plaçait sa tête pour ouvrir le score (1-0, 76e). Le Brésilien s'offrait même un doublé quelques minutes plus tard. Encore une fois de la tête (2-0, 80e) pour sceller la victoire des siens. L'OM débute donc sa campagne européenne par une défaite malgré un visage convaincant à 11 contre 11. Il faudra vite se rattraper face à Francfort dans une semaine.