Grégory Sertic dévoile les raisons de sa retraite

Libre depuis la fin de son contrat à l'Olympique de Marseille, Grégory Sertic (31 ans) a décidé finalement de raccrocher les crampons, lui qui a notamment porté les couleurs de Bordeaux pendant très longtemps. Silencieux depuis son annonce, l'ancien milieu de terrain a décidé de sortir du silence sur la chaîne Téléfoot, dont il était l'invité ce lundi dans l'émission "Culture Foot". Il a expliqué sa décision d'arrêter le football.

La suite après cette publicité

«J'aurais aimé continuer, mais le corps ne suivait plus. Les douleurs au genou étaient très importantes. J'ai fait le nécessaire, j'ai vu tous les chirurgiens possible que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai fait toutes les séances de kiné, de réathlétisation mais à un moment, il faut dire stop. Quand le physique ne suit plus, il faut savoir arrêter et prendre cette décision qui n'est pas facile à prendre. Je l'ai prise et j'en suis fier et serein. J'ai été bien accompagné principalement par ma famille donc aucun regret. Je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je garde toujours le sourire. »