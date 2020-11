Grégory Sertic met fin à sa carrière

C'est le clap de fin pour Grégory Sertic. Le milieu de terrain ou défenseur central a décidé de mettre un terme à sa carrière, à l'âge de 31 ans seulement. Le néo-retraité en fait l'annonce à Canal Plus, qui lui a consacré un entretien diffusé ce dimanche à la mi-temps de la rencontre entre Nice et Monaco. Sans contrat depuis la fin de l'aventure à l'OM en juin dernier, il est surtout contraint par son corps. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche en août 2015, il ne s'est jamais totalement remis de ce gros problème physique. Après avoir tenu quelques années, il ne pouvait plus assumer les efforts exigés par le haut niveau et a donc pris cette décision radicale mais néanmoins logique.

«Ces dernières années à l’OM ont été très compliquées sur le plan physique et mental. Je ne me suis jamais remis de cette opération en 2015 subie à Bordeaux lors du premier match de la saison contre Reims. J’ai su tenir les quelques saisons qui ont suivi, par le mental et grâce à un super staff à l’OM et aux Girondins qui m’ont permis de continuer physiquement. Au niveau chirurgical, j’ai eu deux opérations et le dernier chirurgien m’a dit: "ce n’est plus possible". Les contraintes professionnelles du haut niveau n’allaient plus être possibles. Ça met un coup au moral car j’avais envie et j’ai toujours envie mais je n’ai plus la capacité d’être un joueur professionnel. Je ne veux pas boiter toute ma vie donc j’arrête », explique-t-il devant les caméras.

Fier de sa carrière avec une pointe de déception pour son expérience marseillaise

Sertic va tout de même rester dans le milieu du football et se lancer dans le métier d'entraîneur. «Ça fait bizarre de ne pas sentir cette pelouse mais un nouveau chapitre va s'ouvrir. Je vais me lancer dans les diplômes d’entraîneur. La transition va être courte. Je vais entraîner les petits, apporter mon expérience. Ça va être dur mais je suis entouré. Pour mes parents c’est dur. Ils ont envie que ça aille le plus loin possible pour moi. Ils attendaient peut-être un nouveau challenge mais ils savent aussi que la santé de leur fils est plus importante. J’ai d’autres ambitions et toute ma famille est derrière moi. Ça leur a fait un choc mais après ils ont été rassurés » sourit l'ancien international Espoirs français (5 sélections).

Fort de ses 242 matches professionnels (7 buts) répartis entre Bordeaux, l'OM et le FC Zurich où il a été prêté six mois entre février et juin 2019, il se dit fier du chemin parcouru même s'il aurait souhaité une autre fin, et vivre une expérience différente à l'OM avec ses 25 petites rencontres seulement. «Il y a eu beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas facile d’être joueur de football. J’ai quitté mes parents à 12 ans. C’est compliqué, on est avec des inconnus, il faut se créer une histoire. Ça a été dur pour moi au début. Je suis fier car j’ai eu de belles années à bordeaux. On a été champions. On a gagné la Coupe de France, le Trophée des Champions, j’ai joué avec de grands joueurs. À Marseille, l’expérience était folle. Certes, elle ne s’est pas passée comme j’aurais voulu mais à l'âge de 11 ans, je n’aurais jamais imaginé faire cette carrière-là. » Elle est désormais dans le rétroviseur.