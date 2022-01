Arsène Wenger confirme son envie de retrouver un club !

À 72 ans, Arsène Wenger ne pense pas encore à la retraite. L’ancien manager d’Arsenal n’entraîne plus d’équipe depuis son départ des Gunners en 2018, mais il travaille aujourd’hui avec la FIFA. Ses interventions médiatiques en faveur d’une Coupe du monde tous les deux ans ont d’ailleurs beaucoup fait parler.

La suite après cette publicité

Mais la mission du Français auprès de l’instance dirigeante du football mondial ne sera pas éternelle. Dans un entretien accordé au Parisien, Arsène Wenger a d’ailleurs déclaré que l’envie de « replonger » dans un club était toujours là. L’occasion pour lui de faire passer un message.

Wenger prêt à revenir dans un club, mais...

« Ça me titille tout le temps. On n’est jamais totalement guéri. On est accro toute sa vie », a-t-il indiqué, avant de nuancer ses propos et de confier qu’il ne reprendra pas sa carrière d’entraîneur. « Je ne pense pas non… J’espère que j’aurai assez de sagesse pour ne pas replonger. »

En revanche, l’Alsacien avoue qu’il imagine bien un retour, mais dans des fonctions différentes. « Vivre le sport de haute compétition, la quête du résultat m’intéresse encore. Même si ce n’est peut-être pas directement sur le terrain… Faire partie d’un groupe qui doit gagner m’intéresse. (…) On peut tout imaginer. Faire des résultats, guider un club m’intéresse encore. » Avis aux amateurs.