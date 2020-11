Ligue 1 : Monaco s'offre Nîmes et grimpe sur le podium, Montpellier suit le rythme

Cinquième du championnat avant ce multiplex de 15h, le Montpellier HSC avait l'occasion de rejoindre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sur le podium. Pour cela, les Héraultais se devaient de battre le FC Lorient dix-huitième et barragiste. Et cela débutait fort pour le MHSC avec un coup franc de Téji Savanier repoussé par la défense. Plein axe, Florent Mollet frappait en force mais sa tentative était repoussée (9e). Montpellier continuait de pousser et Gaëtan Laborde trouvait la barre transversale (20e). Un match nettement dominé par la bande de Michel Der Zakarian qui se procurait une nouvelle occasion peu après la demi-heure de jeu. Gaëtan Laborde voyait sa tête être captée par Paul Nardi (33e). Finalement à force d'attaquer, les visiteurs obtenaient un penalty pour une main de Julien Laporte (45e). Cependant, Téji Savanier n'en profitait pas et frappait au-dessus du but adverse (45e +3). En seconde période, Montpellier continuait d'insister mais était moins tranchant. Finalement, Petar Skuletic délivrait les Héraultais quelques secondes après son entrée en jeu en fin de match (1-0, 79e). Avec cette victoire 1-0, Montpellier passe quatrième du championnat puisque Monaco a fait mieux.

De son côté, l'ASM avait aussi l'occasion de faire une bonne opération. Le club princier qui figurait à la sixième place recevait une équipe du Nîmes Olympique qui pointait à la quinzième position. Et comme souvent depuis quelques semaines, l'équipe de Niko Kovac monopolisait le ballon. Avec de longues séquences de possessions, les Monégasques dictaient le tempo et cela offrait deux belles opportunités à Cesc Fabregas (1re et 16e). Finalement, la solution venait de Sofiane Diop. Profitant d'une belle remise de la tête signée Kevin Volland, il ne laissait pas la moindre chance au gardien (1-0, 19e). Monaco poursuivait sa domination et sur coup franc Youssouf Fofana frappait juste au-dessus du but nîmois (38e). Finalement le score n'évoluait plus jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Kevin Volland (57e) et Ben Yedder (62e) ne parvenaient pas à marquer alors que Lucas Deaux était exclu pour une faute sur Sofiane Diop (69e). En supériorité numérique, Monaco déroulait et se mettait définitivement à l'abri avec des buts de Gelson Martins (75e) et Kevin Volland (77e). Avec cette large victoire 3-0, Monaco s'empare du podium juste devant Montpellier.

Angers s'offre Lens

Sensation du début de saison, le RC Lens (8e) affrontait le SCO d'Angers (12e). Un match entre deux équipes séduisantes qui ne décevait pas dans le contenu puisque Florian Sotoca et Jonathan Clauss mettaient à contribution Paul Bernardoni (3e). La réponse venait de la tête de Romain Thomas qui manquait le cadre (7e). Les deux équipes échangeaient les coups comme deux boxeurs et Gaël Kakuta heurtait le montant droit d'Angers (18e). Finalement, le SCO marquait juste après avec une magnifique demi-volée de Mathias Pereira Lage à 30 mètres des buts (1-0, 22e). Mené Lens passait tout proche de la punition mais Ibrahim Amadou écrasait trop sa frappe face à Jean-Louis Leca (34e). Quelques secondes plus tard, Gaël Kakuta délivrait un caviar sur la droite de la surface à Arnaud Kalimuendo qui ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1, 35e). Au retour des vestiaires, les Angevins reprenaient l'avantage sur corner. Stéphane Bahoken coupait au premier poteau un centre d'Angelo Fulgini venu de la gauche (2-1, 50e). Lens poussait ensuite pour revenir avec les belles tentatives de Seko Fofana (64e) et de Corentin Jean (73e) mais cela ne suffisait pas et Pierrick Capelle marquait un troisième but (90e +2). Angers s'impose donc 3-1 et grimpe à la huitième place juste devant son adversaire du jour.

Enfin dans la dernière rencontre, deux équipes en forme, Metz (10e) et Brest (13e) se retrouvaient en Moselle. Et ce sont les locaux qui démarraient fort avec une intervention de Gautier Larsonneur devant Opa Nguette (8e), puis une deuxième devant Lamine Gueye (8e). En forme, le portier s'interposait devant une frappe lointaine de Farid Boulaya (11e). Finalement, Irwin Cardona ouvrait le score sur un corner de Romain Faivre botté sur la gauche. Au premier poteau, il coupait la trajectoire et permettait à Brest de mener contre le cours du jeu (1-0, 12e). Brest profitait de cet avantage pour pousser avec des offensives de Brendan Chardonnet (18e) et de Franck Honorat (23e). Les débats se rééquilibraient et juste avant la pause Metz obtenait un penalty qui était déjugé (45e). En seconde période, Brest prenait véritablement l'avantage et Irwin Cardona s'offrait un doublé (64e). Brest s'impose donc 2-0, double son adversaire et passe à la dixième place.

Les matches de l'après-midi :

RC Lens 1-3 SCO Angers : Arnaud Kalimuendo (34e) pour Lens; Mathias Pereira Lage (22e), Stéphane Bahoken (50e) et Pierrick Capelle (90e +2) pour Angers

FC Lorient 0-1 Montpellier HSC : Petar Skuletic (79e) pour Montpellier

FC Metz 0-2 Stade Brestois : Irwin Cardona (12e et 64e) pour Brest

AS Monaco 3-0 Nîmes Olympique : Sofiane Diop (19e), Gelson Martins (75e) et Kevin Volland (77e) pour Monaco

Le classement de la Ligue 1