West Ham monte au créneau pour un Kurt Zouma rongé par les remords

Dans l'œil du cyclone à cause de la tristement célèbre vidéo dans laquelle on le voit maltraiter son chat, Kurt Zouma (27 ans) peut compter sur le soutien de son club. Si West Ham lui a infligé une lourde amende (300 000 €), David Moyes continue de faire appel à lui et a décidé de ne pas l'écarter de groupe, au contraire de ce que pourrait faire Didider Deschamps en équipe de France. Dans une tribune publiée ce samedi dans The Sun, le tabloïd à l'origine de cette affaire, la vice-présidente des Hammers, Karren Brady, a assuré être évidemment « choquée » par les actions du défenseur central tricolore, tout le en défendant, estimant que Zouma mérite « une seconde chance. » « Permettez-moi d’être claire : il n’est pas possible de défendre ses actions. Son comportement ne reflète en aucun cas les valeurs qui nous sont chères. Notre position est la même depuis le départ. [...] Nous lui avons infligé une amende maximale », a-t-elle d'abord confié, avant de poursuivre.

« Kurt est d’accord pour que chaque centime de son amende soit reversé à des associations de protection des animaux. [...] Kurt contribue aussi pleinement à l’enquête menée par la RSPCA (la SPA anglaise, NDLR). Je pense qu'il est important à ce stade de souligner qu’il est tout à fait conscient de la gravité de ses actes. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes oreilles : il est plein de remords. Il s'est sincèrement excusé. C'est une première étape importante vers la rédemption. » Et la vice-présidente de WHU de conclure : « [...] en tant que club, nous travaillerons dur aux côtés de Kurt pour nous assurer que ses remords et regrets transforment quelque chose de négatif en positif de manière durable. » La pilule passe pour le moment très mal en Angleterre, alors que les chats de l'ancien Stéphanois lui ont été retirés.