West Ham : David Moyes compte sur Kurt Zouma face à Leicester

En plein marasme, Kurt Zouma avait, un peu à la surprise générale, démarré la rencontre face à Watford (1-0) il y a trois jours. Alors que l'association britannique de protection des animaux RSPCA a retiré les deux chats du défenseur de 27 ans pendant qu'elle enquête sur l'incident, le manager de West Ham ne compte toujours pas se priver de son joueur. Comme il l'a évoqué en conférence de presse ce vendredi. David Moyes a en effet déclaré que Kurt Zouma était disponible pour le match de dimanche contre Leicester, alors que les images de l'international tricolore, filmé en train de donner des coups de pied à son chat, sont dans toutes les têtes. «Il y a différentes manières d'évaluer sa disponibilité. Nous avons décidé qu'il devait être disponible. Je m'en tiens à cela, a déclaré Moyes. Pour rappel, Zouma a été condamné à une amende de 350 000 £ par les Hammers, dont le montant sera reversé à des associations de protection des animaux.

«Je ne pense pas qu'un club aurait pu prendre davantage de mesures aussi rapidement que ce que nous avons fait pour le moment. West Ham a fait un très bon travail, s'est félicité Moyes, avant de conclure. Je ne l'excuse pas, ses actions étaient terribles, diaboliques, mais nous avons choisi de le faire jouer et nous nous y tenons. Nous allons lui trouver de l'aide. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons en tant que club, en tant qu'équipe, pour l'aider. Comme les personnes qui ont commis des infractions liées à l'alcool au volant, la plupart d'entre elles doivent suivre des cours pour apprendre les raisons et les dommages qui peuvent être causés. Je pense que la RSPCA va fournir des cours pour que Kurt comprenne les animaux et la façon de les traiter. Il est rongé par le remord. Comme tout le monde, dans la vie, on a parfois besoin d'un peu de pardon. Il espère qu'il sera pardonné pour cette mauvaise action».