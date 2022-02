L'affaire Kurt Zouma déchire le vestiaire de West Ham !

La suite après cette publicité

Kurt Zouma est en train de tout perdre ! Au cœur d'une immense polémique après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de maltraiter son chat, l'ancien défenseur de Chelsea ou encore Everton est en pleine tourmente. Si ce dernier n'a pas encore été écarté par West Ham, à l'inverse de son frère Yoan Zouma sanctionné par son club Dagenham & Redbridge, pensionnaire de cinquième division, pour avoir filmé les agressions de l'international tricolore (11 sélections, 1 but) sur ses animaux de compagnie, les Hammers ont malgré tout décidé de lourdement sanctionner le Français sur le plan financier.

Ainsi, en plus de ses chats, confisqués par l'équivalent de la SPA anglaise, Kurt Zouma a d'ores et déjà écopé de la plus lourde amende possible. Dans cette optique, le club anglais lui a en effet infligé une sanction de deux semaines de salaire, soit environ 300 000 euros. De quoi faire réfléchir le principal concerné sur l'atrocité de ses actes, lui qui ne sait par ailleurs toujours pas de quoi sera fait son avenir avec l'écurie londonienne et si Didier Deschamps, très critique à son égard, lui pardonnera un jour de tels agissements. Mais ce vendredi matin, de nouvelles révélations s'ajoutent au bad buzz Kurt Zouma.

Les émoluments de Kurt Zouma divisent le vestiaire !

Dans cette optique, le DailyMail révèle que la sanction financière prononcée par les Hammers entraîne alors un véritable déchirement au sein du club. Et pour cause, avec cette amende, c'est également les émoluments de Kurt Zouma qui ont été dévoilés : 300 000 euros équivalent à deux semaines de salaire du joueur. Le calcul était vite fait pour ses coéquipiers... et les conséquences pourraient, à ce titre, être désastreuses pour les dirigeants londoniens. En effet, le média précise dans ce sens que plusieurs joueurs seraient agacés d'apprendre que le défenseur, natif de Lyon, gagne de telles sommes, à savoir environ 150 000 euros par semaine. Le salaire du Français avait d'ailleurs déjà causé quelques soucis lors de son arrivée l'été dernier.

Dès lors, tous ses partenaires ont désormais conscience qu'il est le joueur le mieux payé du club et la pilule ne passe pas. Une nouvelle épine dans le pied des Hammers, et pour cause. Après avoir été remercié par les sponsors Experience Kissimee et Vitality en raison du comportement de Kurt Zouma, West Ham va désormais très certainement devoir gérer les demandes concernant de fortes augmentations de salaire. En effet, si Michael Antonio, qui a récemment signé un nouveau contrat, et Andriy Yarmolenko gagnent tous deux environ 100 000 livres sterling par semaine, bonus compris, d'autres cadres tout aussi importants que Zouma, y compris Declan Rice, Tomas Soucek, Pablo Fornals et Vladimir Coufal gagnent beaucoup moins.

A noter malgré tout que pour tempérer ces nouveaux problèmes en vue pour la direction de West Ham, le vestiaire a quant à lui tenu à afficher son soutien à Kurt Zouma qui, malgré ses actes impardonnables, est diffamé selon certains de ses coéquipiers. Pour illustrer cette tendance, l’attaquant Antonio a notamment déclaré: «je ne cautionne pas ce que Zouma a fait, je ne suis pas d’accord du tout. Mais il y a des gens qui ont été condamnés, qui ont été pris pour racisme et qui ont joué au football par la suite. Ils ont été punis, ils ont obtenu une suspension de huit matchs ou quelque chose comme ça. Les gens demandent maintenant que les gens soient licenciés, qu’ils perdent leur gagne-pain. Je dois juste poser cette question à tout le monde... Est-ce que ce qu’il a fait est pire que ce que les gens qui ont été condamnés pour racisme ont fait ?» Une chose est sûre, West Ham n'est pas au bout de ses peines dans l'affaire Zouma...