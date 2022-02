Le frère de Kurt Zouma également écarté par son club

Si Kurt Zouma n'a pas été mis à l'écart par West Ham, le défenseur central français a déjà connu plusieurs sanctions, non seulement de la part de la direction des Hammers mais également de ses sponsors et de la SPA anglaise, qui a confisqué ses chats. Mais il n'est pas le seul responsable dans l'affaire... En effet, son frère Yoan Zouma est également sanctionné par son club Dagenham & Redbridge, pensionnaire de cinquième division, pour avoir filmé les agressions de l'international tricolore (11 sélections, 1 but) sur ses animaux de compagnie.

«Yoan a été contacté cette semaine par la RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux, ndlr) pour les aider dans leur enquête et coopère pleinement avec eux. Cependant, le Dagenham & Redbridge FC tient à réitérer qu'il condamne toute forme de cruauté envers les animaux et comprend parfaitement la réaction de nombre de ses supporters.Le club a donc décidé que jusqu'à ce que la RSPCA ait terminé ses enquêtes, Yoan ne jouera pas pour Dagenham & Redbridge dans un match de compétition officielle. Toute autre mesure jugée nécessaire sera prise à la fin de l'enquête de la RSPCA», peut-on lire dans le communiqué du club.

𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗬𝗼𝗮𝗻 𝗭𝗼𝘂𝗺𝗮



The Club would like to give a further update on its player, Yoan Zouma.#COYD⚔️