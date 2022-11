Ligue des Champions : Benfica hallucine après avoir doublé le PSG

La suite après cette publicité

Lorsque les coups de sifflets finaux ont retenti à Turin et à Haïfa, pas sûr que tous connaissaient la règle de l’UEFA. Pour la première fois de l’histoire de la Ligue des Champions, deux équipes (le PSG et Benfica) ont terminé en tête de leur groupe avec le même nombre de points (14), le même nombre de buts marqués (16) et encaissés (7). Pour les départager, il faut donc prendre le critère suivant : le nombre de réalisations inscrites à l’extérieur.

C’est là que les Aguias ont fait la différence. Avec 9 buts au compteur contre 6 pour le PSG, les Lisboètes ont donc chipé la première place du groupe H aux Franciliens. Un résultat très important puisque les Lusitaniens condamnent quasiment Paris à un tirage XXL. Ça, Roger Schmidt l’avait bien compris à la fin de la rencontre. Alors que plusieurs de ses joueurs étaient dans l’incertitude, l’Allemand les a très vite rassurés : « on a marqué plus de buts qu’eux à l’extérieur ». Une excellente nouvelle pour Chiquinho qui n’avait pas l’information. « Évidemment j'étais très content, je ne savais pas qu'on avait terminé premier, mais l'objectif était de gagner. Nous avons réussi à gagner et avec un résultat très positif », a déclaré le milieu offensif de 27 ans à Eleven.

Schmidt savait

Plus tard, Schmidt est revenu sur l’incroyable scénario qui a envoyé son équipe au septième ciel. « Je les ai félicités, ils ont fait un match fantastique, ils ont joué à un très bon niveau. En fait, nous avons réussi à gagner et à égaler le PSG en termes de points, mais au final, nous étions devant grâce aux buts inscrits à l'extérieur. Les joueurs le méritaient. Nous voulions terminer notre campagne de la meilleure des manières. On voulait finir premier, on croyait en nos chances. On a regardé les points, mais aussi les buts. C'est une grande réussite que nous y soyons parvenus. Les joueurs le méritent », a-t-il confié, avant de préciser que l’objectif principal de Benfica était de gagner et pas forcément de faire un gros score.

« L’objectif était de gagner, mais pas de gagner en marquant autant de buts. On a respecté l'adversaire, ce n'était pas facile d'affronter le Maccabi, puis on a eu notre momentum avec le quatrième, le cinquième but... Ils savaient ce qu'ils pouvaient faire, puis on a tout donné pour le sixième but. C'est le moment et l'occasion de réaliser quelque chose d'important. L'objectif était de gagner, pas seulement de penser aux buts. Il faut respecter nos adversaires, c'était difficile de jouer contre le Maccabi Haïfa. Nous avons eu un momentum. Nous avons marqué les quatrième et cinquième buts et croyez-moi, ils connaissaient la différence. C'était le moment. » Un moment inoubliable.