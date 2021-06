OM : Gerson en larmes au moment de faire ses adieux à Flamengo

La suite après cette publicité

Avant de quitter Flamengo pour rallier l’Olympique de Marseille dans le futur, Gerson (24 ans) a été le sujet central d’une vidéo publiée par le club brésilien sur sa chaîne YouTube. Aux côtés de ses partenaires, le futur milieu de terrain de l’OM est revenu sur son parcours et les plus beaux moments qu’il a vécu avec le Mengão. Vers la fin de la vidéo, l’international Espoirs brésilien (une sélection) a craqué et a fondu en larmes au moment d'évoquer son départ.

« Je deviens émotif en me souvenant des choses que j'ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, des idoles pour beaucoup de gens. Ce sont des mots que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier », a-t-il expliqué. Gerson disputera ce mercredi son dernier match avec Flamengo face à Fortaleza en championnat.