Le tweet énigmatique de l’agent de Bruno Guimarães

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Newcastle, Bruno Guimarães (26 ans) est régulièrement cité du côté du Paris Saint-Germain ces derniers mois. Si le milieu de terrain brésilien a récemment prolongé son aventure chez les Magpies, les rumeurs continuent de se multiplier autour de son avenir. Et le dernier tweet de son agent ne devrait pas les calmer… En publiant un simple drapeau français sur son compte X (anciennement Twitter), le représentant du joueur a rapidement enflammé la toile. Sous son post, de nombreux supporters parisiens y ont ainsi vu un signe de l’arrivée prochaine de l’Auriverde dans la capitale française.

Pour rappel, cette saison, le natif de Rio de Janeiro totalise 4 buts et 7 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Et devant l’excitation des Parisiens, l’agent du Brésilien a décidé de mettre les choses au clair : «Bonjour. Je tiens à préciser que je suis à Paris pour des raisons privées et familiales et non pour le travail. s’il vous plaît, respectez et n’inventez pas d’histoires. Bruno est très heureux à Newcastle. Merci!» De quoi calmer considérablement les fans du PSG.