Liverpool : Virgil van Dijk souffrirait d'une rupture des ligaments croisés

Everton et Liverpool n'ont pas réussi à se départager samedi après-midi à l'occasion de la 5e journée de Premier League (2-2). Durant cette rencontre, les Reds avaient perdu Virgil van Dijk sur blessure après une intervention très limite de Jordan Pickford. Une situation qui a rendu fou Jürgen Klopp, le gardien des Toffees n'ayant pas été sanctionné.

La suite après cette publicité

Et les nouvelles ne semblent pas bonnes pour le défenseur. Selon les médias anglais et notamment BeIn Sports, le joueur de 29 ans souffrirait tout simplement d'une rupture des ligaments croisés du genou. Une blessure qui pourrait donc le tenir éloigner des terrains pour sept ou huit mois... Un véritable coup dur pour les Reds et l'international néerlandais.