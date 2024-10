Real Madrid - Villarreal : les compositions officielles

C’est un choc du haut de tableau de Liga. Ce samedi soir, le Real Madrid, deuxième avec 18 points, accueille Villarreal, troisième avec 17 unités. S’ils restent invaincus après huit journées, les Merengue ont chuté en Ligue des Champions cette semaine sur la pelouse du LOSC (1-0). De son côté, le sous-marin jaune n’a perdu qu’un seul petit match dans ce début de saison, c’était face au FC Barcelone, le leader. Au-delà du classement de chacune des deux équipes, la rencontre risque d’être excitante puisque le Real et Villarreal ont la deuxième meilleure attaque ex-æquo d’Espagne avec 17 pions chacun. Le match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Récemment touché et non-sélectionné par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, Kylian Mbappé, comme annoncé par la presse ibérique, est bien titulaire dans le 4-4-2 losange de Carlo Ancelotti. Trois autres Français démarrent ce match avec Aurélien Tchouaméni repositionné en défenseur central, Ferland Mendy en latéral gauche et Eduardo Camavinga dans l’entre-jeu. En face, Villarreal se présente en 4-4-2 à plat avec Nicolas Pepe et Tierno Barry sur le front de l’attaque. Ayoze Pérez, meilleur buteur de l’équipe avec déjà six buts inscrits, est encore blessé et donc absent.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal - Tchouaméni, Rüdiger, F.Mendy - Camavinga, Modric, Valverde - Bellingham - Mbappé, Vinicius Jr

Villarreal : Conde - Femenía, Logan Costa, Albiol, Sergi Cardona - Álex Baena, Parejo, Gueye, Santi Comesaña - Barry, Pepe