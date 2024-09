La déclaration de Kylian Mbappé sur son premier but en LdC avec le Real Madrid

Premier match de Ligue des Champions avec le Real Madrid pour Kylian Mbappé et premier but. Le club espagnol a eu du mal mais a fini par l’emporter au Santiago Bernabéu contre Stuttgart (3-1). Pour le Français, la saison est longue et c’est à la fin qu’il fera les comptes, lui qui n’a encore jamais remporté la Ligue des Champions.

«Vous savez quand vous jouer pour le Real Madrid, vous devez gagner tous les titres. À chaque match, on essaye de gagner. C’est l’obligation quand tu portes cet écusson. On va déjà essayer de gagner les prochains matchs. On verra où on en est à la fin de la saison», explique le buteur en zone mixte.