Monaco - Bayer Leverkusen : les compositions officielles

L’AS Monaco accueille le Bayer Leverkusen pour une place en huitièmes de finale de la Ligue Europa (match à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 18h45). Vainqueurs à l’aller (2-3) à la BayArena grâce à un but de Disasi dans les derniers instants, les Monégasques partent avec un avantage mais devront se méfier des hommes de Xabi Alonso et de leur fougue offensive.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Philippe Clement a décidé d’aligner le très jeune Salim Ben Seghir (19 ans) aux côtés de Wissam Ben Yedder en attaque. Au milieu, le coach belge reconduit les mêmes que la semaine dernière avec Fofana et Camara dans le cœur du jeu, Golovin/Diatta sur les ailes. Matsima prend la place d’Aguilar couloir droit en défense tandis que Sarr remplace Maripan blessé.

De son côté, Xabi Alonso a du faire sans l’un de ses meilleurs joueurs l’international français Moussa Diaby blessé lors de la rencontre aller et laissé sur le banc. Le prodige Wirtz est bien présent dans le 4-3-3 du technicien espagnol. Hlozek aura les clés de l’attaque tandis qu’Adli, Wirtz l’épauleront. Andrich, Palacios et Bakker seront au milieu tandis que la défense est similaire à la semaine dernière.

À lire

OM : les révélations de Sardar Azmoun sur son transfert avorté

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Matsima, Disasi, Sarr, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Seghir, Ben Yedder (cap.)

La suite après cette publicité

Bayer Leverkusen : Hradecky (cap.) - Frimpong, Tapsoda, Tah, Hincapié - Bakker, Andrich, Palacios - Adli, Hlozek, Wirtz