La rechute du PSG fait les gros titres, un cador européen recale Sergio Agüero

Le PSG n'y arrive décidément pas

C'était le choc de la 31e journée de Ligue 1 hier, le match à ne pas perdre, et les Parisiens ont failli, face au leader lillois. Une défaite (0-1) qui ne fait vraiment pas les affaires du club de la capitale, alors que le sprint final vient d'être lancé. L'Équipe revient, ce matin, sur ce coup de tonnerre en titrant : "Big Bang". Une défaite qui empêche les hommes de Pochettino de reprendre le contrôle de la Ligue 1, mais surtout une défaite où Neymar a, une nouvelle fois, été exclu après un mauvais geste sur un adversaire. Et ce matin, la bombe nous vient d'Espagne où Ara nous apprend que le Brésilien aurait mis un terme aux négociations avec le club de la capitale, pire, il souhaiterait même retourner au Barça ! Affaire à suivre... De son côté, la Voix du Nord salue la performance lilloise en titrant « Graine de champion ». Même son de cloche du côté de Monaco Matin qui félicite un ASM victorieux (4-0) face à Metz et désormais sur le podium. Enfin, Le Progrès met en avant le match nul (1-1) de l'OL face au RC Lens qui coûte la troisième place aux hommes de Rudi Garcia. Le sprint est donc pleinement lancé pour cette fin de saison et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça part déjà dans tous les sens !

Ole Gunnar Solskjaer ne veut pas entendre parler d'Agüero

L'annonce en début de semaine du départ de Sergio Agüero de Manchester City, en fin de saison fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. En fin de contrat avec les Skyblues, l'attaquant argentin attise les convoitises et ne manque pas de prétendants. Alors que la Juventus, le Barça ou encore Chelsea ont fait part de leur intérêt, Manchester United ne rentrera pas dans la course à la signature de l'ancien de l'Atletico. Une information que nous révèle le Daily Star, ce matin, selon qui, une arrivée du Kun chez les Red Devils ne serait pas d'actualité. Une volonté ferme, impulsée par Ole Gunnar Solskjaer, pour qui il est inconcevable de signer un joueur qui a passé près de 10 ans chez l'ennemi juré. De son côté, City cherche activement le remplaçant de son buteur et selon le Daily Mail, les Cityzens n'auraient pas renoncé à Erling Haaland, malgré ce que Pep Guardiola a pu laisser entendre. Le Daily Express ajoute, lui, que le champion d'Angleterre 2018/19 serait même prêt à offrir les 150 M€, demandés par le BVB. Un dossier compliqué, où la concurrence ne facilitera pas la tâche des Skyblues.

L'Inter lancé à pleine vitesse vers le titre

Même si Antonio Conte ne veut pas s'emballer et continue de tempérer la situation, l'Inter Milan a frappé fort, hier, en s'imposant (0-1) sur la pelouse de Bologne. Une victoire importante, après le nul du Milan AC qui permet aux Nerazzurri de croire à un nouveau Scudetto. Une performance saluée par la Gazzetta dello Sport, ce matin, qui titre : "Tu y es presque l'Inter !". Une rencontre où Romelu Lukaku a, une nouvelle fois, offert la victoire à son équipe avec un 20e but en 27 matches. Pour le Corriere dello Sport, l'Inter passe à Bologne avec Lukaku et prend huit points d'avance sur le Milan arrêté par la Sampdoria (1-1). Enfin, la Juve a, de son côté, été sauvée par CR7 dans le derby face au Torino (2-2). Un nouveau coup d'arrêt qui pourrait couter cher à la Vieille Dame et à son entraineur, Andrea Pirlo.