Kalvin-Phillips s’ouvre au sujet de son père prisonnier

La suite après cette publicité

Au sein d’un Manchester City historique, Kalvin-Phillips n’aura jamais réussi à s’imposer. Trop souvent blessé, déjà, mais aussi préoccupé par la situation de son père, en prison depuis plusieurs années. En dehors des terrains, la vie du milieu de terrain anglais n’a pas toujours été facile. Né à Leeds d’une mère irlandaise et d’un père jamaïcain, Kalvin-Phillips a longtemps souffert de l’absence de ce dernier, qui n’a malheureusement pas la chance de voir son fils briller sur les pelouses à cause de ses histoires avec la justice.

Pour The Daily Mail, Kalvin-Phillips s’est livré. Cette saison, l’international Three Lion a eu l’opportunité de voir son père, pour la première fois depuis 6 ans. Il raconte : «je lui ai dit que je voulais l’aider à être plus stable lorsqu’il sortirait de prison et m’assurer qu’il ne retournerait pas là-dedans. Il m’a répondu : 'Tout ce que je veux faire maintenant, c’est parcourir le monde et te regarder jouer’.» En attendant, l’ancien milieu de terrain de Leeds tentera dès cet été de se frayer une place dans l’entrejeu des Cityzens, orphelins d’Ilkay Gundogan.

À lire

Le FC Barcelone abandonne la piste Bernardo Silva