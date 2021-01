FC Barcelone : les élections commencent enfin !

Ce jeudi, le FC Barcelone a déclaré dans un communiqué que la collecte des signatures de soutien aux pré-candidats à la présidence du club pouvaient commencer. Après réflexion avec les candidats et leurs équipes quant aux règles sanitaires, le club a décidé d’ouvrir les bureaux de votes à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 janvier. Les personnes en charge vont donc pouvoir commencer à récolter les votes pour les candidats.

Il a également été confirmé que c’est bien la date du 24 janvier qui a été officiellement retenue comme étant le jour de l’élection. Le futur du FC Barcelone sera donc déterminé dans les prochains jours, et le candidat élu aura du pain sur la planche. Le Barca s’apprête à rentrer dans une nouvelle ère.

ℹ️ Announcement about the presidential elections



All the details 👉 https://t.co/7gvz5rOo5I pic.twitter.com/Uhwu9ZMxy1