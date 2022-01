Christian Eriksen se fixe des objectifs fous pour la suite de sa carrière !

La suite après cette publicité

Victime d'un arrêt cardiaque le 12 juin dernier lors du premier match du Danemark à l'Euro contre la Finlande, Christian Eriksen (29 ans) a doucement récupéré de cet incident. Le milieu offensif danois dont le contrat avec l'Inter Milan a été résilié est désormais libre de tout contrat et pourra s'engager quand il le souhaite pour le club de son choix. Ne voulant pas encore raccrocher les crampons, l'ancien de l'Ajax Amsterdam et de Tottenham a fait le point lors d'un long entretien pour la chaîne danoise DR1 qui sera diffusé demain. Sur son compte Twitter, Christian Eriksen a d'ailleurs dévoilé deux petits extraits. Le premier est un remerciement pour les soutiens qu'il a reçus dans cette période difficile. «C'est incroyable que tant de gens veuillent m'écrire et m'envoyer des fleurs. Apparemment, cela a eu un impact énorme sur beaucoup de gens et ils voulaient le faire savoir à ma famille» a-t-il lâché avant de poursuivre...

«À l'hôpital, ils n'arrêtaient pas de dire que d'autres fleurs avaient été livrées. C'était une sensation étrange. Je ne pensais pas que les gens m'enverraient un jour des fleurs parce que j'étais mort pendant cinq minutes. Mais c'était très gentil de la part de tout le monde et c'était aussi beaucoup de soutien pour moi. Et il y a encore des gens qui m'écrivent. J'ai aussi personnellement remercié toutes les personnes que j'ai vues depuis. Les médecins, mes coéquipiers et leurs familles, mais aussi les fans que je rencontre dans les rues en Italie comme au Danemark. Je les remercie tous pour leur soutien.» Bien accompagné et épaulé, Christian Eriksen a repris une vie calme et sans stress le temps de retrouver son niveau physique. Pour autant le football n'a jamais été occulté par le natif de Middelfart.

Il veut faire la Coupe du monde 2022 !

Alors qu'il va devoir bientôt choisir dans quel club il va poursuivre sa carrière, sa priorité est avant tout la sélection danoise. Qualifiés pour la Coupe du monde 2022 et toujours aussi impressionnants, les Danois seront parmi les outsiders à suivre de cette compétition. Christian Eriksen a bien envie de retrouver ses amis au Qatar en novembre et décembre 2022 : «mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar, j'ai envie de jouer. C'est mon état d'esprit depuis longtemps. C'est un objectif, mon rêve. Mais que je sois sélectionné, c'est une autre histoire. Mais c'est mon rêve de revenir. Je suis sur que je peux revenir, car je ne me sens pas différent.»

Celui qui compte 109 capes pour 36 buts et qui est la star du pays depuis une bonne décennie sait qu'il va devoir prouver qu'il peut de nouveau aider l'équipe. Christian Eriksen veut tout faire pour y arriver : «physiquement, je suis à nouveau en forme, je dois donc me remettre au football et prouver que je peux à nouveau atteindre ce niveau. C'est très important, je veux jouer avec l'équipe nationale à la Coupe du monde. Mon rêve est de rejoindre l'équipe nationale et de jouer à Parken (stade de Copenhague où il a eu son arrêt cardiaque, ndlr) encore. Je veux montrer que ce qui s'est passé au Championnat d'Europe était unique. Encore une fois, ce sera au sélectionneur d'estimer mon niveau, mais mon cœur n'est pas un obstacle.» Christian Eriksen n'a pas dit son dernier mot et a de sublimes rêves pour la suite.