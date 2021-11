Danemark, Inter : la nouvelle vie de Christian Eriksen

La suite après cette publicité

L'Euro 2020 a été une fête réussie, mais elle a failli prendre une tournure dramatique dès le début. Troisième match du tournoi, la rencontre du samedi 12 juin entre le Danemark et la Finlande a été marquée par un événement peu avant la mi-temps, l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen. Tombé au sol, le milieu offensif a reçu les premiers soins de son coéquipier et ami Simon Kjaer avant que le staff médical vienne à son secours. Ensuite envoyé à l'hôpital, il a rassuré rapidement sur son état de santé. Depuis, le joueur de l'Inter Milan est en convalescence. S'il va bien mieux et a retrouvé le cours de sa vie, il doit désormais porter un pacemaker. Un objet qui remet en cause la suite de sa carrière car il est impossible pour lui d'évoluer en Serie A avec un pacemaker. Ne perdant toutefois pas son amour pour le football, il s'imaginait en août dernier revenir sur les terrains pour la fin d'année 2021 ou pour le début de l'année 2022 : «j’ai pris le dessus... Dans quatre-cinq mois je serai de retour pour jouer.»

Ayant reçu une compensation financière de l'UEFA et bénéficiant du soutien de l'Inter, Christian Eriksen n'a pas de pression et bénéficie du temps nécessaire avant un potentiel retour. Et justement, la Gazzetta dello Sport nous en dit un peu plus sur la façon dont le Danois vit la situation. Tout d'abord, il profite du fait de ne pas avoir d'obligations professionnelles pour passer du temps avec ses proches. C'est donc tout naturellement que le natif de Middelfart multiplie les voyages entre Milan et Odense afin de voir sa famille au Danemark. S'il n'a pas encore repris le football, il réalise néanmoins des activités physiques, histoire de maintenir une certaine forme. Son hobby ? Le vélo puisqu'il a été aperçu dans certains parcs milanais. Pour autant, l'accès à un entraînement dans une salle de sport ou tout autre complexe sportif ne lui est pas encore autorisé dans la Botte. Il dispose cependant de la liberté de faire des activités chez lui comme du vélo d'appartement ou du tapis roulant.

Son avenir bientôt clarifié

Retrouvant le sourire, Christian Eriksen peut compter sur un comportement jugé exemplaire de la part de l'Inter qui lui offre la confidentialité et l'intimité nécessaire. Au petit soin avec son joueur, le club lombard est en contact permanent avec les médecins danois qui suivent Christian Eriksen afin de suivre son développement. Une décision interviendra prochainement puisqu'il passera une batterie de tests au Danemark en fin d'année. À ce moment-là, il sera décidé s'il doit conserver son pacemaker ou s'il pourra être retiré. Si cette dernière option devient effective, cela simplifierait les choses. Dans le cas échéant, il faudra songer à un départ puisqu'il ne pourra pas évoluer en Serie A. Redécouvrant certains aspects de la vie qui sont souvent passés au second plan lors de sa carrière de joueur, Christian Eriksen continue de percevoir son salaire de la part de la FIFA.

En effet, l'Inter n'a pas besoin de mettre la main à la poche, puisque la FIFA va payer jusqu'en juin prochain. Une situation qui laisse du temps avant de se questionner sur le fait de vendre ou non le joueur. Si les Milanais venaient à devoir se séparer de Christian Eriksen par rapport à la législation italienne par rapport au pacemaker, le Danois pourra se tourner vers les championnats scandinaves, mais aussi anglo-saxons qui autorisent l'utilisation de cet appareil. Le club dont le nom revient le plus souvent est celui de l'Ajax Amsterdam. Les Godenzonen, qui ont fait éclore Christian Eriksen entre 2009 et 2013, disposent dans leur rang de Daley Blind, qui joue avec un pacemaker. Pour retrouver l'Ajax Amsterdam, Christian Eriksen devra cependant consentir à une diminution de son salaire. Apportant des nouvelles rassurantes, Christian Eriksen a bien profité de sa convalescence et a repris des forces. Faisant le choix de continuer sa carrière de footballeur, il sera bientôt fixé. En tout cas, le Danemark, qui s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022, rêve secrètement d'un retour de son héros.