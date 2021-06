Euro 2020 : l'agent de Christian Eriksen annonce de bonnes nouvelles

Après avoir fait un malaise pendant la rencontre entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen a été transporté à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins du service médical. Il y a quelques minutes, l'UEFA précisait que le milieu danois était conscient à son arrivée au centre hospitalier.

Une version confirmée par l'agent du joueur Martin Schoots sur NPO Radio1. Ce dernier a confirmé qu'Eriksen respirait et arrivait à parler. Des informations que Schoots a pu transmettre après s'être entretenu avec le père du joueur.

