Bordeaux : Bruno Irlès confirme pour Andy Carroll

Il y a eu Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille, mais il y a également eu un autre transfert surprenant en France : celui d’Andy Carroll (35 ans), passé par Newcastle, Liverpool, West Ham ou encore West Bromwich Albion, qui a décidé de rejoindre les Girondins de Bordeaux, en National 2, après son expérience à Amiens (4 buts en 32 rencontres, toutes compétitions confondues). L’ex-international anglais a paraphé un contrat de deux ans et cela a été confirmé par son futur entraîneur.

La suite après cette publicité

«Moi, ce qui m’intéresse, ce sont uniquement leurs performances et il peut l’être à notre niveau pour reconstruire ce club. Cela fait un moment que je discute avec lui et John Williams (le directeur sportif d’Amiens qui aide Bordeaux sur le mercato). Je peux vous dire qu’il est très, très motivé pour venir à Bordeaux et nous apporter son expérience, son envie et sa détermination. J’espère que ce sera le cas dès ce week-end», a indiqué Bruno Irlès devant les médias.