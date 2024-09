Bordeaux va s’offrir le surprenant coup Andy Carroll

Les supporters des Girondins de Bordeaux n’ont pas été gâtés ces derniers mois. Mais malgré la relégation de leur club de cœur, les fans du club au scapulaire sont toujours fidèles au poste. Hier, ils ont toutefois appris une bonne nouvelle. Après deux matches à huis clos au stade Sainte-Germaine du Bouscat, ils vont pouvoir soutenir leur équipe de nouveau au Matmut Atlantique. Après de longues discussions, le club français et SBA, le gestionnaire du stade, se sont entendus et ont scellé un nouvel accord.

Ainsi, l’écurie de Gérard Lopez ne payera pas de loyer pour jouer dans son enceinte, mais elle devra s’acquitter des frais de fonctionnement. On parle d’une somme comprise entre 45 000 et 51 000 euros par rencontre. Toutefois, il faut préciser que les Girondins n’auront plus la priorité si un événement est organisé le même jour qu’une rencontre. Dans ce cas précis, les Bordelais iraient jouer ailleurs. Quoi qu’il en soit, le retour du club au Matmut Atlantique est une bonne nouvelle pour l’équipe qui évolue en National 2.

Mais ce n’est pas la seule. Interrogé hier par Sud Ouest et France Bleu, le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a annoncé que de nouveaux joueurs d’un niveau « bien au-dessus de la L2 » allaient poser leurs valises en Gironde ce mardi. Sud Ouest cite le nom de Djibril Diaw (29 ans). Passé par Caen et Angers, le défenseur a déjà signé son contrat et participera à l’entraînement de ce mardi. Ce n’est pas encore totalement le cas de la deuxième recrue bordelaise. Un footballeur très connu puisqu’il s’agit d’Andy Carroll.

L’Anglais, âgé de 35 ans, a fait l’essentiel de sa carrière au pays. Il a porté les couleurs de Newcastle, Liverpool, West Ham, West Bromwich Albion ou encore Reading. Passé ensuite par Amiens, où il a marqué 4 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant est à présent proche de Bordeaux. Selon Sud Ouest, il a paraphé un contrat de deux ans. Une arrivée surprenante puisque les Girondins évoluent en N2. Comme pour Diaw, sa licence a été enregistrée hier. Le club espère pouvoir compter sur lui ce week-end lors de la 6e journée face à Châteaubriant.