Nice : Lucien Favre réclame des recrues

Ce samedi, l'OGC Nice a lancé sa préparation estivale par un match nul en amical contre le Cercle Bruges (1-1). En conférence de presse d'après-match, le nouvel entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, en a profité pour adresser un message à sa direction quant au chemin à emprunter sur le mercato cet été.

La suite après cette publicité

« On verra. Je me rappelle la première année (à Nice, en 2016, NDLR), quelques joueurs sont arrivés très tard. C'est typique de la période des transferts. On va tenter de faire du mieux possible jusqu'à la fin des transferts. On a besoin de transferts. Tout le monde était d'accord (au sein de la direction, NDLR). On me l'avait dit bien avant que je vienne là. Mais les transferts, ça ne se fait pas comme ça. C'est très difficile, il y a de la concurrence », a ainsi lâché le technicien suisse de 64 ans. Aux décideurs niçois de jouer.