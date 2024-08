Ligue 1 : Lens se joue d’Angers, Strasbourg et Montpellier se quittent dos à dos

La reprise de la Ligue 1 se poursuit ce dimanche alors qu’on avait eu le droit aux cinq premières affiches de la saison, on a ainsi eu le droit à l’entrée en lice de six nouvelles équipes lors de trois rencontres. Ainsi, le septième du dernier exercice, le Racing Club de Lens devait se mettre en jambes contre un promu à domicile avec le SCO. Contre Angers, les Artésiens ont vite pris le contrôle des débats. D’ailleurs, il ne fallait que quelques secondes pour que Florian Sotoca trouve la faille avant que son but soit refusé (2e). Les Lensois poussaient en exploitant bien les couloirs et la verticalité, cela allait payer.

Angelo Fulgini combinait avec Adrien Thomasson et trouvait Ruben Aguilar qui centrait en retrait pour Wesley Saïd. L’ancien Toulousain ne se faisait pas prier pour ajuster Yahia Fofana et lancer les siens (1-0, 28e). Loin de reculer, Lens obtenait les meilleures possibilités, mais n’arrivait pas à se mettre à l’abri à l’image aux tirs consécutifs de Florian Sotoca et Wesley Saïd sur le poteau (43e). En seconde période, Angers était mieux avec des initiatives en contre. Himad Abdelli avait notamment une belle possibilité, mais sa frappe écrasée du droit était captée par Brice Samba (67e). Trop peu dangereux, Angers s’incline 1-0 pour son retour en Ligue 1 contre des Lensois qui n’ont pas raté leur entame de saison.

Montpellier et Strasbourg se sont répondus, Nantes résiste à Toulouse

Habitués de Ligue 1, Montpellier et Strasbourg croisaient le fer avec la volonté de lancer la saison de bien bonne manière. Après vingt premières minutes de prise de température, cela s’accélérait. Sur coup franc, Guela Doué testait Benjamin Lecompte de la tête (21e) avant qu’Akor Adams réponde d’un autre coup de casque (31e). Le buteur nigérian obligeait ensuite au gardien de Strasbourg à la parade (33e). Karl-Johan Johnsson allait ensuite s’interposer devant Arnaud Nordin (39e). Dominé, Strasbourg réagissait avec une tête de Pape Daouda Diong (41e) mais ce dernier ne trouvait pas le cadre. Ce n’était que partie remise puisqu’en seconde période, Habib Diarra, bien servi par Ismaël Doukouré, allait permettre aux Alsaciens de mener suite à une lourde frappe (1-0, 58e). Concédant un penalty quelques minutes plus tard, Strasbourg voyait Montpellier recoller grâce à Teji Savanier (1-1, 66e). La fin de match devenait difficile pour Strasbourg avec la perte d’Habib Diarra sur blessure (80e). Finalement, c’est sur un match nul 1-1 que les deux formations se sont quittées.

Enfin, la rencontre entre Toulouse et Nantes démarrait petit trot entre deux équipes qui se méfiaient l’une de l’autre. Finalement, il fallait attendre la volée de Sorba Thomas pour que les Canaris mettent la pression sur le but de Guillaume Restes (22e). Réaction immédiate de Toulouse où Yann Gboho servait Zakaria Aboukhlal dont la reprise du gauche était détournée par Alban Lafont (27e). Ce dernier était impeccable de nouveau avec une claquette devant Franck Magri (28e) et une tentative de Yann Gboho (36e). Au retour des vestiaires, Toulouse maintenait sa domination avec une tête Charlie Cresswell (60e). Si Nantes avait une belle possibilité sur un coup de casque de Jean-Charles Castelletto (64e), rien ne changeait au tableau d’affichage. Les deux équipes se quittent sur un match nul et vierge.

