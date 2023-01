Robinho, une sortie de retraite sous très haute tension

La suite après cette publicité

Au début des années 2000, Robinho était, avant l’éclosion de Neymar, le dernier crack brésilien considéré comme le nouveau Pelé. Recruté par le Real Madrid en 2005, l’attaquant auriverde était déjà international. Passé de la Casa Blanca à Manchester City en 2008, le natif de São Vicente n’a finalement pas répondu aux fortes attentes placées en lui. S’en est suivi une fin de carrière pas vraiment spectaculaire, qui l’a vu passer par l’AC Milan, Santos, Guangzhou, l’Atlético Mineiro avant un finish en Turquie (Sivasspor, Istanbul Basaksehir) en 2020. Retraité, Robinho (38 ans) refait sensation au Brésil.

En privé, le joueur s’est dit prêt à rechausser, les crampons. Il n’a plus joué de match depuis le 19 juillet 2020, mais UOL affirme qu’il ne cesse de faire part de son envie de revenir à ses proches. Et que cela pourrait arriver très prochainement. Un retour oui, mais pas en très haut niveau puisque, pour le moment, seuls deux clubs très modestes ont été cités : Portuguesa Santista (équipe du championnat pauliste) et Brasiliense (qui évolue en 4e division). Le joueur se maintient actuellement en condition du côté de Guarujá, près de Santos, et jouent souvent avec d’autres éléments passés par O Peixe. Mais il y a un problème. Et pas n’importe lequel. Condamné à neuf ans de prison par la justice italienne pour un viol qu’il aurait commis en 2013 lorsqu’il jouait chez les Rossoneri, Robinho a fait l’objet d’une demande d’extradition (refusée par le Brésil) et d’un mandat d’arrêt international.

S’il quitte le Brésil, c’est la prison

En clair, s’il quitte le Brésil, il risque d’être arrêté et d’être envoyé en prison. C’est pourquoi le joueur est très prudent, car ses ennuis judiciaires contrarient logiquement ses desseins, même dans son pays. « Nous avons essayé, nous avons parlé de cette possibilité (de l’engager). Il a ce problème et nous avons eu une conversation informelle. Ce n’était pas une proposition officielle, il n’a pas donné de réponse officielle, mais nous l’avons envisagé. C’est un grand joueur. Qui n’aimerait pas l’avoir ? Mais il y a ce problème, nous continuons nos vies et il continue la sienne. Nous espérons qu’il résoudra sa vie sur le plan juridique. Ce qui s’est passé, c’est une conversation. Que la Portuguesa Santista recrute Robinho, ce serait très bien, mais c’est seulement dans le domaine de la conversation », a récemment déclaré le président de la formation pauliste Emerson Coelho.

UOL ajoute qu’une équipe de deuxième division chinoise l’a également contacté, mais refus du joueur. Robinho a très peur de quitter son pays et ne veut donc pas risquer une interpellation, car sa situation est déjà difficile dans son pays. UOL indique en effet que le joueur souhaite rester près de sa famille car il est très inquiet, notamment pour ses enfants qu’il juge victimes de la « persécution des médias ». Son envie de sortir de sa retraite sera-t-elle tenir face à sa volonté de ne pas assumer ses actes devant la justice ? En attendant, Robinho dispute des matches amicaux avec la Portuguesa Santista et certains disent qu’il a largement le niveau pour rechausser les crampons.