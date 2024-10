La Juventus se jette sur deux attaquants de Ligue 1

Absent de sa sélection en raison d’un problème en interne avec son sélectionneur, Dragan Stojkovic, Dušan Vlahović (24 ans) n’a pas participé à la victoire de la Serbie contre la Suisse, samedi soir (2-0). L’attaquant de la Juventus se concentre alors sur ses performances en club, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2026 et dont l’avenir est encore incertain : «Avec Ristic (son agent), nous discutons, nous convenons de nous asseoir autour d’une table à Noël, et nous comprendrons alors ce qu’ils veulent faire», indiquait Cristiano Guintoli, le directeur sportif de la Vieille Dame.

La suite après cette publicité

D’autant plus qu’Arkadiusz Milik a récemment été opéré du genou gauche et devrait être forfait pour encore longtemps. De quoi pousser la Juventus à enrôler un nouvel attaquant pour l’avenir dès cet hiver. Et parmi les pistes ciblées, deux attaquants de Ligue 1, déjà sollicité par Thiago Motta l’été dernier, sont dans le viseur. Le Corriere dello Sport réactive ainsi la piste menant à Jonathan David (24 ans). Même si le Canadien ne devrait pas bouger du LOSC avant l’été prochain après son bon début de saison.

À lire

Erling Haaland recale le PSG, gros départ en vue pour Manchester United

Arnaud Kalimuendo observé

«Mon contrat va se terminer. Nous verrons alors. Je suis ouvert à tout et je ne suis pas cantonné à la Premier League. Toutes les Ligues sont excitantes», avait indiqué l’attaquant lillois, en septembre dernier. Mais pour cet hiver, une autre piste française parait plus réalisable pour les bianconeri : Arnaud Kalimuendo (22 ans). Selon Tuttosport, l’attaquant du Stade Rennais, déjà apprécié par Thiago Motta depuis l’été dernier, est regardé de près.

La suite après cette publicité

Actuellement avec les Espoirs avant d’affronter l’Autriche, mardi, Arnaud Kalimuendo va d’ailleurs être observé par plusieurs recruteurs de la Juventus, au stade Marcel-Picot. Auteur de trois buts en six matches depuis le début de saison avec le Stade Rennais, l’ex-Parisien ne devrait pas s’éterniser à Rennes. De son côté, Cristiano Guintoli aurait déjà entamé les premières discussions avec l’entourage du joueur, mais aussi les dirigeants bretons.