OM : Steven Zuber répond aux rumeurs

Meilleur passeur du dernier Euro 2020 avec 4 offrandes, Steven Zuber (29 ans) est encore sur son petit nuage. «Bien sûr, les émotions en tant que buteur sont les plus fortes, tous les joueurs courent après vous. Mais les passes décisives sont tout aussi cool. Le fait que j'ai terminé meilleur passeur du Championnat d'Europe est merveilleux et me rend fier», a-t-il apprécié, interrogé par Blick.

Ces performances ont également attiré l'attention sur le marché des transferts. Le natif de Winterthur a ainsi été cité dans l'orbite de l'Olympique de Marseille tout récemment. Le club phocéen aurait en effet un œil sur l'international suisse (41 sélections, 8 réalisations), sous contrat avec l'Eintracht Francfort jusqu'en juin 2023, capable d'animer les deux ailes.

Tout est ouvert

L'Helvète est bien conscient de l'agitation née de son beau tournoi. «Je pense que mon conseiller est un peu occupé. Pas seulement à cause de moi, mais aussi à cause des autres joueurs. Si quelque chose de concret devait survenir, j'en serai certainement informé. Je ne demande pas, j'ai confiance et profite du reste de mes vacances», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«Je serai de retour à l'entraînement à Francfort le 26 juillet, on verra tout le reste», a-t-il confié. Il se murmure que l'Eintracht, où il n'était pas titulaire cette saison (14 entrées en jeu sur ses 20 apparitions en Bundesliga), ne s'opposera pas à son départ en cas d'offre avoisinant les 5 M€. L'OM, confronté à la concurrence de Norwich, du Torino et du Dinamo Moscou, sait ce qu'il lui reste à faire.