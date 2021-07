L'OM s'intéresse à une sensation du dernier Euro

La suite après cette publicité

C'est devenu une habitude lors des semaines qui suivent un tournoi international. Les joueurs qui se sont fait remarquer, qu'ils soient jeunes ou dans une situation difficile en club, attirent très rapidement l'attention de plus grosses écuries. Et du côté de la sélection suisse, qui a fait un bon parcours allant jusqu'en quarts après avoir sorti les Bleus, on ne déroge pas à la règle.

C'est le cas de Steven Zuber, le joueur de couloir gauche de la sélection helvète, qui a notamment terminé meilleur passeur de la compétition avec quatre offrandes décisives. Comme l'explique Blick, le joueur devrait quitter Francfort, où il n'a que très peu joué cette saison, avec 6 titularisations en Bundesliga seulement, pour 20 apparitions au total.

Un prix plus que correct

Selon le média suisse, le joueur de 29 ans est convoité par plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille. Les autres clubs sur le coup seraient Norwich, le Torino et le Dynamo Moscou. L'avenir du joueur devrait être réglé fin juillet, quand il sera de retour à l'entraînement à Francfort. Le changement d'entraîneur - Oliver Glasner prend les commandes du club de Bundesliga - pourrait aussi avoir un impact sur son futur.

Le journal avance dans tous les cas qu'il ne sera pas excessivement cher, puisque son prix tournerait autour des 7 millions d'euros, un montant abordable pour l'Olympique de Marseille, surtout en cas de ventes de joueurs comme Bouba Kamara ou Duje Caleta-Car. Pablo Longoria pourrait donc avoir dégoté une nouvelle bonne affaire, en Allemagne cette fois...