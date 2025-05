Sochaux annonce Vincent Hognon comme nouveau coach

https://www.fcsochaux.fr/actualites/communique/vincent-hognon-nomme-entraineur-du-fcsm

Vincent Hognon nommé entraîneur du FCSM

Le FC Sochaux-Montb é liard est tr è s heureux d’ annoncer la nomination de Vincent Hognon au poste d’ entra î neur principal de l’ é quipe premi è re, jusqu’ au 30 juin 2027. Â g é de 50 ans, Vincent Hognon dispose d’ une solide exp é rience du haut niveau, avec 174 matchs dirig é s en Ligue 1 et Ligue 2. Rigoureux, m é thodique et travailleur, il s’ est affirm é au fil des ann é es comme un entra î neur reconnu pour son exigence et sa fiabilit é. Pass é par Nancy, Metz, Swift Hesperange (Luxembourg),