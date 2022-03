La suite après cette publicité

Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 en écrasant la République Démocratique du Congo (4-1). C’est leur second Mondial de rang, après celui disputé en Russie, et la sixième qualification de leur histoire pour la compétition. Évidemment, c’est la fête partout dans le pays, et surtout dans les rues de Casablanca.