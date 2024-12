CdF : la FFF disqualifie un club qualifié pour les 32es de finale

Plus tôt dans la journée, nous vous évoquions la possible disqualification du club de Vierzon avant son 32e de finale de Coupe de France face à Mans. La raison ? Le club de National était soupçonné d’avoir utilisé un faux certificat médical pour la licence d’un de ses joueurs au tour précédent contre le FC Marmande. Depuis, la FFF s’est saisie du dossier et vient de trancher.

La suite après cette publicité

«A la suite d’une décision rendue ce lundi 9 décembre 2024 par la Commission fédérale des règlements et contentieux, le FC Marmande 47 a obtenu sur tapis vert le gain du match du 8e tour de la Coupe de France contre Vierzon. Le club du Cher avait présenté un certificat médical non valable pour l’un de ses joueurs. Par conséquent, le FC Marmande 47 (R2) devient le nouveau Petit Poucet de l’épreuve. Il accueillera Le Mans FC (N1) le dimanche 22 décembre (17h30) lors des 32es de finale de la Coupe de France», indique la FFF sur son site officiel.