Coupe de France : un club suspecté de fraude

Ça chauffe pour Vierzon. Le club de National 3, qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France, est confronté à une procédure de la FFF pour fraude potentielle. D’après France Bleu, le club est accusé d’avoir utilisé un faux certificat médical pour la licence d’un de ses joueurs. Des accusations, fermement rejetées par le club, qui pourraient tout de même mener à une disqualification avant même la tenue de son match prévu face au Mans FC le 22 décembre, si elles venaient à être avérées.

«On a toujours été réputé au club sur le sérieux et sur la capacité administrative […] et c’est vrai que de pouvoir évoquer certaines fraudes, ça nous paraît aberrant. Quand on est droit dans ses bottes, on n’a pas à avoir de confiance ou pas de confiance. On a fait ce qu’il fallait, on a fait les démarches qu’il fallait. Maintenant, à nous de prouver notre bien fondé. Et on le fera ! », a annoncé le président du club, Marvin Samspon, sûr de son innocence. Verdict ce lundi.