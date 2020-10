LOSC : Sven Botman se confie sur son intégration

Sven Botman est la bonne surprise du début de saison lillois. Le jeune Néerlandais, chipé à l'Ajax Amsterdam où il n'a jamais joué avec l'équipe première, est titulaire depuis le début de saison en charnière centrale aux côtés de José Fonte. En conférence de presse, il a évoqué son intégration réussie au sein du club nordiste.

« Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour m’aider. On fait un bon début de saison, c’est le plus important. J’ai de l’affinité avec toute l’équipe plus particulièrement avec Fonte, Bradaric, David et Weah. Si j’améliore mon français, je pourrais davantage parler avec les Français », a-t-il déclaré avant le match nul de son équipe face au Celtic Glasgow ce jeudi (2-2).