Clermont - PSG : les compositions probables

Cette nouvelle saison de Ligue 1 a officiellement démarré hier soir avec la victoire de l'OL sur l'AC Ajaccio 2-1. Cette 1ère journée se poursuit et c'est désormais au PSG, champion de France en titre, de faire sa rentrée à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse de Clermont (coup d'envoi ce soir à 21h). Sans Kylian Mbappé, touché aux adducteurs et absent pour cette rencontre, Galtier espère bien commencer cette nouvelle aventure et faire taire les sceptiques à son endroit.

Il devra se méfier d'une équipe de Clermont dont le maintien l'an passé lui a permis d'engranger de la confiance et de l'expérience pour cette saison. Pascal Gastien compte également sur ses nouvelles recrues, comme le gardien et ancien du PSG, où il a été formé, Mory Diaw. Il sera protégé par une défense à quatre constituée de Seidu à droite et de Borges à gauche, en plus d'une charnière centrale Wieteska-Ogier. Au milieu, pour casser les attaques adverses, l'expérimenté duo Gonalons-Gastien serait présent.

Sarabia à la place de Mbappé

Enfin devant, Dossou, Khaoui et Rashani se chargeraient de guider l'attaque et d'offrir des balles de but à Andric, aligné en pointe. Côté parisien, il n'y aura pas vraiment de surprise. On devrait assister à la même équipe qui a battu Nantes en Trophée des Champions le week-end dernier, toujours sans Mbappé donc qui est cette fois-ci blessé et non suspendu. Donnarumma sera donc le dernier rempart protégé par une défense à trois : Ramos-Marquinhos-Kimpembe.

Dans l'entrejeu de ce 3-4-3, Hakimi et Nuno Mendes évolueront un cran plus haut que la saison passée mais animeront toujours les couloirs du PSG. Dans l'axe, c'est Vitinha qui devrait faire équipe avec Marco Verratti pour diriger le jeu. Messi serait lui titulaire un peu en retrait derrière un duo composé de Sarabia et de Neymar. L'Espagnol profitera une nouvelle fois de l'absence de Mbappé pour marquer des points, lui qui s'est montré incisif durant la préparation et face aux Canaris dimanche dernier.

