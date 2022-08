Mercato : Arkadiusz Milik est sur le point de quitter l'OM

La suite après cette publicité

Pablo Longoria a été clair, très clair. Malgré un Olympique de Marseille qualifié pour la Ligue des Champions, la plupart des joueurs de l’effectif phocéen sont susceptibles de bouger si une belle offre se présente. Car si l’OM ne souhaite pas disposer d’une équipe moins performante que celle de la saison dernière, le club de Frank McCourt sait que son propriétaire exige urgemment des ventes.

Un an et demi après son arrivée sur la Canebière, Arkadiusz Milik serait aujourd’hui l’un des hommes qui pourraient justement permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Auteur de saisons moyennes sous le maillot phocéen (16 buts inscrits en 40 matches de Ligue 1), le Polonais avait été annoncé comme un moyen pour Longoria de renflouer les caisses marseillaises, notamment après ses six premiers mois.

Milik, cap sur la Juventus

Finalement resté dans le sud de la France, l’ancien Napolitain était l’un des rares joueurs de l’effectif à avoir plutôt bien accueilli le départ express de Jorge Sampaoli et son remplacement par Igor Tudor. Le coach croate l’avait d’ailleurs titularisé à la pointe de l’attaque marseillaise en ce début de saison. Mais il faut croire que Milik a peut-être joué son dernier match avec l’OM le week-end dernier à Brest. La Provence affirme en effet que la Juventus « devrait passer à l’offensive ». La raison ? Les Bianconeri peinent à boucler le dossier Depay et cherchent entre temps à recruter un autre attaquant.

Une version confirmée ce matin par Sport qui titre « Memphis et la Juventus ne se mettent pas d’accord », contrairement aux deux clubs. En attendant de voir si elle réussit à débloquer cette situation, la Vieille Dame aurait jeté son dévolu sur Milik. Là encore, un autre média est venu confirmer la tendance. Il Corriere dello Sport révèle que la prise en charge du salaire de Milik (3,7 M€ annuels) ne serait pas un problème pour la Juventus et que l’OM et les Bianconeri se sont téléphonés hier afin de finaliser un prêt payant de 2 M€ assorti d’une option d’achat de 8 M€. Cette fois, l’heure du départ semble vraiment avoir sonné pour Arkadiusz Milik.