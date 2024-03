OL : Nicolás Tagliafico et sa perte de motivation

Rapidement devenu un cadre de l’OL depuis son arrivée à l’été 2022, Nicolás Tagliafico ne s’attendait probablement pas à jouer la seconde partie de tableau. C’est pourtant la réalité de cette saison, même si les résultats sont tout de même en net redressement depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc. Présent en conférence de presse, l’Argentin reconnaît que les lendemains de victoire en Coupe du Monde l’an dernier ont été difficiles à digérer. Le latéral gauche confie avoir senti une certaine décharge mentale.

«Après la Coupe du Monde, il y a eu une rupture et on me regardait différemment. J’ai ressenti une baisse de motivation en constatant que les choses n’évoluaient pas au club, entame l’ancien joueur de l’Ajax, affirmant avoir passé cette délicate étape. Aujourd’hui, c’est différent, je suis animé par l’envie de m’en sortir et de m’ouvrir à la vie française. Je regrette d’avoir arrêté les cours de français, mais je pense avoir progressé en compréhension orale. Je dois pratiquer davantage.» Même s’il a tenté de partir l’été dernier et cet hiver, Tagliafico est toujours sous contrat à l’OL jusqu’en 2025.