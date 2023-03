Le Bayern confirme des problèmes entre Julian Nagelsmann et le vestiaire

La suite après cette publicité

Julian Nagelsmann n’est plus l’entraîneur du Bayern Munich. Libéré avant d’être remplacé, dans la foulée, par Thomas Tuchel, le jeune technicien de 35 ans ne devrait pas trop tarder avant de rebondir. Si Tottenham semble déjà à l’affût, le club bavarois est, de son côté, revenu sur les raisons du départ de l’Allemand à l’occasion de la conférence de présentation de son successeur. Principale raison évoquée ? Un problème de mentalité et un collectif qui ne parvenait plus à atteindre son plein potentiel…

«Julian est un excellent entraîneur, nous avons une excellente équipe. Mais nous devons dire que cela ne pouvait plus durer. Nous avons soutenu Julian à 100% dès la première seconde. Nous devons prendre la meilleure décision pour le Bayern, en notre âme et conscience, et c’est ce que nous avons fait. Nous sommes en contact permanent avec les joueurs, nous avons des joueurs honnêtes, nous avons des joueurs de haut niveau. Malheureusement, vous pouvez voir qu’ils n’ont pas apporté cette performance de haut niveau sur le terrain. Il est souvent difficile d’expliquer pourquoi nous n’apportons pas cette énergie et cette mentalité sur le terrain. Contre le PSG, l’équipe a montré ce dont elle était capable. Nous avons considéré que nos objectifs pour cette saison et la prochaine étaient en danger. Julian est un entraîneur de haut niveau, mais l’alchimie ne correspondait pas». Une page se tourne en Bavière.

