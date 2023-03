Julian Nagelsmann fixe une condition à Tottenham

La suite après cette publicité

L’actualité de Julian Nagelsmann s’est accélérée d’un seul coup jeudi soir. On apprenait qu’il était sur le point d’être écarté de l’équipe première du Bayern Munich, ce qui a été officialisé hier en fin d’après-midi. L’Allemand est remplacé par un compatriote bien connu, Thomas Tuchel, lequel a signé un contrat jusqu’en 2025. Nagelsmann ne s’attendait probablement pas à se retrouver libre en pleine trêve internationale, surtout que les Bavarois sont encore en course pour conquérir trois titres cette saison.

La suite se fera sans le jeune technicien (35 ans). C’est sans doute le premier échec de sa carrière mais il a l’avenir devant lui et a déjà de quoi rebondir. Hier, le London Evening Standard affirmait que Tottenham souhaitait déjà négocier avec lui pour le nommer à la tête du club. Il remplacerait alors un Antonio Conte qui n’est plus en odeur de sainteté. L’Italien agace et s’est même mis une large partie du vestiaire à dos avec ses déclarations publiques toujours plus saignantes.

À lire

Le Bayern Munich se sépare de Julian Nagelsmann et officialise Thomas Tuchel

Nagelsmann a besoin d’un délai de réflexion

Il arrive en plus cela en fin de contrat en juin mais il n’est pas impossible de le voir se faire virer avant ça tant l’ambiance est délétère au club en ce moment. Nagelsmann a là de quoi rebondir très vite et plutôt avec la manière car si Tottenham est souvent considéré, à juste titre, comme un cran en dessous des deux Manchester, de Liverpool ou encore de ses voisins londoniens de Chelsea et d’Arsenal, il joue tout de même les premiers rôles en Angleterre depuis des années.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Sports, l’ancien du RB Leipzig est favorable à des négociations avec la direction anglaise. Cette dernière s’était déjà intéressée à lui lors du départ de Pochettino en 2019, en revanche elle va devoir prendre son mal en patience. Si la porte est ouverte, Nagelsmann aurait demandé un temps de réflexion avant d’aller plus loin. Le média ne précise pas s’il s’agit d’étudier d’autres options ou si l’Allemand souhaite prendre un peu de recul avant de revenir plus frais, après un an et demi à la tête du Bayern.