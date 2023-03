Un club veut déjà récupérer Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Julian Nagelsmann (35 ans) ne sera plus l’entraîneur du Bayern Munich d’ici quelques heures. Une véritable surprise pour le technicien allemand, soutenu régulièrement par sa direction et qui se voyait très longtemps sur le banc bavarois. Mais les dirigeants en ont décidé autrement. Entre les résultats décevants et son entente avec le groupe, le coach né en 87 ne faisait plus l’unanimité. Les champions d’Allemagne ont donc choisi de s’en séparer et de donner les clés du camion à Thomas Tuchel.

Un technicien désiré fortement par les dirigeants bavarois, qui ne voulaient absolument pas rater leur chance. D’autant que la concurrence était plus que féroce pour TT, l’entraîneur libre le plus demandé en Europe. Outre le Paris Saint-Germain, Tottenham était aussi su le coup. The Sun et Kicker parlent même de négociations avancées avec les Spurs. Mais tout est tombé à l’eau quand le géant bavarois est entré en scène pour convaincre Tuchel. Un coup dur pour les Londoniens, qui ont déjà d’autres plans en tête.

Les Spurs surveillent Nagelsmann

Parmi les pistes explorées par eux, on retrouve celle menant à …Julien Nagelsmann. D’après le London Evening Standard, les Anglais vont tâter le terrain pour le coach allemand. Un entraîneur qui leur plaît depuis assez longtemps et auquel ils avaient déjà pensé par le passé. A l’époque, ils espéraient faire de lui le successeur de José Mourinho. Ses bons résultats au RB Leipzig ainsi que son style de jeu avaient convaincu Daniel Levy et ses équipes il y a deux ans.

Mais l’ancien entraîneur de Leipzig avait finalement dit oui au Bayern Munich pendant que Nuno Espirito Santo rejoignait les Spurs à l’été 2021. Cette fois-ci pourrait donc être la bonne. Le LES assure que Tottenham va suivre de très près ce qu’il se passe pour Nagelsmann? Un entraîneur qui ne devrait pas manquer de prétendants. Il reste à savoir maintenant si l’Allemand veut reprendre rapidement du service ou alors couper après sa dernière expérience qui a été très éprouvante. Affaire à suivre…