Ralf Rangnick confirme l’approche du Bayern Munich

Après les échecs Xabi Alonso ou encore Julian Nagelsmann, le Bayern Munich tente de convaincre Ralf Rangnick (65 ans). Le principal intéressé a confirmé avoir échangé avec les Bavarois, lors d’un entretien accordé au média autrichien 90 Minuten. «Il y a eu un contact du Bayern et j’en ai informé la fédération autrichienne. Nous entretenons une relation de confiance. Je me concentre sur l’équipe nationale autrichienne. Nous sommes entièrement concentrés sur l’Euro. Je me sens très à l’aise ici. Pour le moment il n’y a aucune raison d’y réfléchir de manière intensive et concrète.»

Le journaliste qui a réalisé lui a demandé quand viendrait justement le moment où il pourra y réfléchir. La réponse de l’ancien coach de MU a été la suivante : «au moment où le Bayern dirait : nous te voulons. Et puis je dois me demander : est-ce que je veux vraiment ça ?» Ce qui est sûr, c’est que les pensionnaires de l’Allianz Arena le veulent si on se fie à ce que dit et écrit ces derniers jours la presse allemande. Pour elle, Rangnick est la nouvelle priorité du Rekordmeister.