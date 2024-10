Angleterre : la liste sans Marcus Rashford mais avec un revenant

La Fédération anglaise (FA) a dévoilé la liste des joueurs retenus par Lee Carsley pour le prochain rassemblement des Three Lions. Une liste dans laquelle ne figurent pas Marcus Rashford et Harry Maguire, en méforme avec Manchester United. James Maddison (Tottenham) et Jarrod Bowen (West Ham United) sont également absents. Jude Bellingham et Kyle Walker font eux leur retour après avoir manqué le précédent rassemblement. Dominic Solanke revient aussi en sélection, après sept ans d’absence.

Deuxièmes du groupe 2 de la Ligue B de cette Nations League avec six points, les finalistes du dernier Euro recevront la Grèce, leader, à Wembley (le 10 octobre). Les coéquipiers de Harry Kane et de Bukayo Saka se déplaceront ensuite en Finlande (le 13 octobre).