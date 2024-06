Le PSG en pince pour Lutsharel Geertruida !

Kylian Mbappé parti, le PSG va devoir repenser son animation offensive. Mais derrière aussi cela risque de sacrément bouger et des renforts sont espérés par Luis Enrique. Il faut dire que hormis Marquinhos et le blessé longue durée Lucas Hernandez, tous les autres défenseurs sont susceptibles de quitter la capitale cet été.

Si l’éternel blessé Presnel Kimpembe est poussé vers la sortie tout comme Nordi Mukiele, les cas de Danilo Pereira (non retenu en cas de belle offre) et de Milan Skriniar (pas vraiment apprécié en interne, mais qui dispose d’un salaire pharaonique) sont encore différents. Idem pour Achraf Hakimi dont le statut n’est pas remis en question, mais qui pourrait recevoir une approche concrète durant l’été. Dès lors, Luis Campos s’est mis en tête de recruter un défenseur jeune mais habitué aux joutes européennes, à la marge de progression significative, polyvalent et capable d’évoluer aussi bien à droite que dans l’axe.

Une alternative sérieuse à Achraf Hakimi…

Et il a trouvé le profil idéal… aux Pays-Bas du côté du Feyenoord Rotterdam. Selon nos informations, Paris est en pince pour Lutsharel Geertruida. À 22 ans, ce défenseur central de formation a été repositionné latéral droit en début de saison par Arne Slot. Il faut dire que l’international néerlandais dispose de toutes les qualités du latéral moderne à savoir de la vitesse, de la percussion, et une attirance pour le jeu offensif (8 buts et 5 passes décisives en 34 matches de championnat). De quoi avoir un pendant naturel à Nuno Mendes, une vraie alternative à Achraf Hakimi et un joueur capable d’intégrer la rotation en défense centrale.

Actuellement à l’Euro, le joueur, qui est en fin de contrat en juin 2025, est focus sur la compétition. Quant au club néerlandais, il sait qu’il aura bien du mal à conserver Geertruida si l’offensive du PSG venait à se concrétiser. Mais pour Paris l’affaire est encore loin d’être gagnée. Sur les tablettes ces derniers mois du Bayern Munich, du RB Leizpig et de Liverpool, l’international batave (9 sélections), dont la valeur dépasse les 20 M€, ne manque pas d’intérêts à son égard. De quoi faire monter les enchères durant l’été…