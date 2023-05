FC Barcelone : le père de Lamine Yamal au cœur d’une polémique

La suite après cette publicité

Après avoir été le plus jeune joueur à porter le maillot du FC Barcelone, Lamine Yamal est aussi devenu à 15 ans et 305 jours le plus jeune champion de l’histoire de la Liga. Mais alors qu’il traversait une passe heureuse ces dernières semaines avec le club catalan, voilà que son père se retrouve englué dans une polémique depuis ce mardi. En effet, comme le relaye le média catalan Mundo Deportivo, le paternel du jeune joueur se serait invectivé avec des membres du parti politique espagnol d’extrême droite Vox.

Le père du joueur se serait précipité sur une tente occupée par des partisans de Vox pour les insulter alors que ces derniers faisaient des missions de démarchage dans les rues du quartier Rocafonda de Barcelone alors que les élections municipales ont lieu le 28 mai prochain. L’altercation s’est achevée par une intervention de quatre agents de police qui ont sorti de force le père de Yamal.

