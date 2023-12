OM-OL : Gennaro Gattuso a appelé Fabio Grosso

Il ne sera pas sur le banc de l’Olympique Lyonnais après avoir rapidement été remercié, mais Fabio Grosso sera forcément l’attraction de cet olympico face à l’OM, ce mercredi soir (21 heures). L’ex-manager des Gones avait été victime d’une grave blessure sur le coin de l’œil en amont de la rencontre, initialement prévue le 29 octobre dernier, avant d’être reportée. En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et ex-coéquipier de Fabio Grosso en sélection italienne, lui a adressé une pensée.

«Je lui ai parlé deux fois. La première fois après l’épisode, je l’ai appelé quand il était dans les vestiaires. On a aussi un groupe Whatsapp avec les champions du monde 2006. Mais je n’aime pas forcément appeler les coachs quand ils perdent leur travail. J’aurais aimé joué ce match contre lui mais c’est la réalité de notre travail. Je me met cette responsabilité de bien faire, je vis avec ça et je suis préparé pour ça», a avoué le manager olympien.