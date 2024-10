Lazio - Nice : la réaction à chaud de Dante

Coup d’envoi de la deuxième journée de la Ligue Europa. Et ça s’est très mal passé pour Nice sur le terrain de la Lazio. Menés 2-1 à la mi-temps, les Aiglons se sont inclinés lourdement (4-1). Une correction face à laquelle le capitaine Dante a réagi. Et pour le défenseur brésilien, si le tableau d’affichage est peu flatteur, cela ne reflète pas forcément la prestation de ses coéquipiers.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lazio 6 2 6 2 0 0 7 1 30 Nice 1 2 -3 0 1 1 2 5

« C’est clair que le terrain n’était pas bon pour les deux équipes. On voulait essayer de jouer, mais c’était compliqué. Malgré le score, on s’est bien battu, mais il y a des jours comme ça. Ils arrivent à être réalistes, nous moins. Il y a des choses à corriger. Mais par rapport à l’état d’esprit de l’équipe, on ne peut rien dire aux joueurs. (…) Le score est lourd, mais il faut garder la tête haute. Malgré les quatre buts encaissés, il y a eu de bonnes choses quand même. On grandit (dans la défaite), il faut vite se regarder dans le miroir, faire la bonne analyse. Dans l’état d’esprit, on est dans le bon. Dans la justesse, l’envie de faire mal, marquer des buts, il nous en manque encore », a-t-il déclaré au micro de Canal+.